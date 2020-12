Kate Merlan (33) ist wieder in einer Beziehung! Nach ihrem Liebes-Aus mit dem einstigen Caught in the Act-Star Benjamin Boyce (52) brodelte die Gerüchteküche, dass die Beauty mit Denny Heidrich anbandeln soll. In der Fernsehshow Kampf der Realitystars flirtete Kate aber auch mit Momo Chahine was das Zeug hält. Und jetzt konnte tatsächlich ein Mann das Herz des TV-Sternchens erobern: Auf Promiflash-Anfrage soll Kate seit Längerem wieder einen Partner an ihrer Seite haben!

"Es stimmt, Kate ist schon seit längerer Zeit wieder vergeben", bestätigte nun Kates Management gegenüber Promiflash. Aktuell sei die ehemalige Das Sommerhaus der Stars-Teilnehmerin aber nicht zu erreichen, um selbst über ihre Beziehung zu sprechen, hieß es weiterhin. Wer genau der neue Mann an der Seite des Reality-TV-Stars ist, ist deshalb bisher unklar.

Bereits Ende September gab Kate gegenüber Promiflash einen Hinweis, dass sie wieder in festen Händen sei. In einem Interview zu ihrer vermeintlich geplanten Leihmutterschaft, die sie mit Sam Dylan (29) eingehen wollte, verriet der Tattoo-Fan: "Die Geschichte zwischen uns wäre nie gut gegangen." Denn sie habe bestimmte Vorstellungen von dem zukünftigen Vater ihrer Kinder. Dieser soll vor allem ehrlich und loyal sein. "Vielleicht habe ich ihn mittlerweile ja schon gefunden", gab Kate damals geheimnisvoll an.

Instagram / katemerlan Kate Merlan, Oktober 2020

Instagram / katemerlan Kate Merlan, einstige "Das Sommerhaus der Stars"-Teilnehmerin

Instagram / katemerlan Kate Merlan im Oktober 2020

