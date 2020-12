Hat Leander Sacher (23) dieses Accessoire etwa Glück gebracht? Die Würfel im großen Finale von der Bachelorette sind endlich gefallen: Melissa Damilia (25) hat die letzte Rose dem Unternehmer aus Aachen überreicht. Für den hübschen 22-Jährigen ließ sie den sympathischen Wiener Daniel Häusle (25) stehen. Doch während der letzten Rosenvergabe fiel ein verdächtiges Detail auf: Leander trug eine silberne Kette, die der von Vorjahressieger Keno Rüst extrem ähnlich sieht – etwa ein Talisman?

Der 29-Jährige hatte im vergangenen Jahr das Herz von Gerda Lewis (28) kurzzeitig erobert. Im diesjährigen Finale der aktuellen Bacherlorette-Staffel fiel ihm an seinem Reality-TV-Kollegen etwas Besonderes auf: In seiner Instagram-Story zeigte er einen TV-Ausschnitt, in dem Leander eine silberne Kette mit einem runden Anhänger trägt. Dazu schrieb der Influencer: "Glücksbringer-Kette vom letzten Jahr. Kann also nur gut gehen." Und tatsächlich: Auf Bildern der vergangenen Staffel ist zu erkennen, dass Keno ebenfalls dieses Schmuckstück während seiner Zeit als Rosenanwärter um den Hals trug.

Aber nicht nur die Teilnahme an dem gleichen Show-Format verbindet die beiden hübschen Männer miteinander. Auch privat scheinen sich die zwei gut zu verstehen. Im Juni dieses Jahres verbrachten sie einen Männerabend in einem Düsseldorfer Autokino. Ob Keno seinem Kumpel die Kette aber wirklich als Glücksbringer mitgab oder dieser einfach das gleiche Model besitzt, verriet er nicht.

TV NOW Leander Sacher und Bachelorette Melissa im großen Finale

Niedermüller/Breuninger Gerda Lewis und Keno Rüst beim Kinga Mathe Pop-up-Store-Opening im Breuninger Stuttgart

Instagram / keno_ruest Keno Rüst und Leander Sacher im Juni 2020

