Christiane Arp zieht einen Schlussstrich! Seit März 2003 ist die Journalistin Chefredakteurin der deutschen Vogue-Ausgabe. Das erste Cover des Modemagazins unter der Leitung der Blattmacherin zierte damals Modeikone Heidi Klum (47). Die kommende Januarausgabe zeigt erneut die TV-Bekanntheit auf dem Titelblatt – erstmals an der Seite ihrer Tochter Leni Klum (16). Für Christiane ein ganz besonderer Anlass, um eine Neuigkeit bekannt zu geben: Sie beendet ihre Karriere bei der Vogue!

"Es sind persönliche und private Gründe, die zu meiner Entscheidung führten", erklärte Christiane in einem persönlichen Statement via Instagram. Die Zeitschrift bleibe für die Blondine auch nach ihrer Zusammenarbeit weiterhin eine Liebe fürs Leben. "Ich bin dankbar für so viele inspirierende, kreative Begegnungen – ein Privileg, das ich allzeit schätzen werde", teilte die 59-Jährige in dem emotionalen Videoclip mit. Mit dem aktuellen Klum-Cover soll sich der Kreis zum Anfang von Christianes Karriere nun schließen.

Für einige Follower des Magazins ist es eine überraschende Meldung. "Was für eine Ehre, auf deinem letzten Cover sein zu dürfen", kommentierte auch Titelstar Leni den Beitrag. Die Tatsache, dass es sich dabei um die letzte Ausgabe mit Christiane als Chefin handelt, mache den besonderen Moment noch einzigartiger. "Danke für alles, Christiane", schwärmte das Nachwuchstalent.

Instagram / heidiklum Heidi Klum und Leni Klum im November 2020

Getty Images Christiane Arp, ehemalige Chefredakteurin der deutschen Vogue

Instagram / leniklum Leni Klum im September 2020

