Was für ein Karrierestart! Leni Klum (16) hat definitiv die guten Gene ihrer Mutter Heidi (47) geerbt. Mit ihren langen Beinen, ihrer schmalen Silhouette und ihrem Schmollmund hat sie auf jeden Fall das Potanzial, in die Fußstapfen der Germany's next Topmodel-Chefin zu treten. Heidi selbst verriet erst kürzlich, dass genau das auch Lenis Plan sei: Eine Laufbahn als Model. Und den ersten großen Job hat sie auch schon ergattert! Sie ist auf dem Cover der deutschen Vogue.

Auf ihrem Instagram-Account teilt die 16-Jährige jetzt voller Stolz das Titelbild des weltbekannten Modemagazins. Wie ein Profi posiert sie lässig für die Kamera, während ihr Mama Heidi einen Kuss auf die Wange gibt. "Ich freue mich so über mein erstes Cover. Ich hatte so viel Spaß am Set. Ich hätte mir keinen besseren Start erträumen können", schwärmt die Mini-Klum unter dem Foto. Außerdem widmet sie auch ihrer Mutter ein paar zuckersüße Worte: "Danke, dass du an meiner Seite bist."

Und die Kommentare beweisen: Lenis Model-Debüt ist ein voller Erfolg. Ihre Follower sind hellauf begeistert von der Aufnahme – unter anderem auch Heidis ehemalige Schützlinge Klaudia Giez (24) und Fata Hasanović (25). "Oh mein Gott, wow! Tolles erstes Cover! Mach weiter so", freut sich Letztere unter Lenis Post.

Instagram / heidiklum Heidi Klum, November 2020

Instagram / heidiklum Heidi Klum und Leni Klum im November 2020

Instagram / leniklum Leni Klum im September 2020

