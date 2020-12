Bei "Princess Charming" werden doch nur Frauen nach ihrer großen Liebe suchen! Seit 2019 flirten heiße Singlemänner in dem Format Prince Charming, was das Zeug hält. Mit Nicolas Puschmann (29) und Alexander Schäfer (30) haben bereits zwei Gay-Bachelor so vor laufenden Kameras nach ihrem Mr. Right gesucht. Im Oktober kündigten die Macher dann mit "Princess Charming" das weibliche Show-Pendant an. Dieses Mal sollte eine bisexuelle Frau sowohl mit Männern als auch mit Frauen auf Flirtkurs gehen. Doch das hat sich nun geändert: Bei "Princess Charming" werden nur noch lesbische Frauen mitmachen!

Das gab RTL nun in einer Pressemitteilung bekannt: "Auf vielfachen Wunsch der Zuschauer- und BewerberInnen kommt mit 'Princess Charming' 2021 die erste lesbische Dating-Show." Anders als ursprünglich angekündigt, werden also doch keine Männer mit in die Kandidatenvilla ziehen. Welche Kandidatinnen dort um ihre Traumfrau kämpfen werden, steht aber noch nicht fest. Zurzeit können sich Interessierte immer noch für das Liebesprojekt bewerben. Das Flirtformat wird dann im kommenden Jahr auf dem Streamingdienst TVNow erscheinen.

2019 verteilte Nicolas bei "Prince Charming" Krawatten an seine Kandidaten. Er entschied sich im großen Finale für Podcaster Lars Tönsfeuerborn (30). Doch die Beziehung der beiden ging vor wenigen Wochen in die Brüche. Was sagt ihr dazu, dass jetzt nur noch lesbische Frauen bei "Princess Charming" mitmachen können? Stimmt ab!

Nicolas Puschmann im Finale von "Prince Charming"

Prince Charming Alexander Schäfer

Lars Tönsfeuerborn und Nicolas Puschmann im "Prince Charming"-Finale

