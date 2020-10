Diese Neuigkeit dürfte die Fans der Kuppelshow Prince Charming so richtig freuen! Aktuell sucht der Junggeselle Alexander Schäfer im Rahmen des TVNOW-Formats nach seinem Mr. Right – und dabei dürfen sich die Zuschauer schon jetzt auf eine Fortsetzung des bunten Fernsehformats freuen: In der LGBTQ-Datingshow "Princess Charming" wird sich eine Frau auf die aufregende Suche nach der großen Liebe im Fernsehen machen!

Laut einer Pressemitteilung von RTL wird sich in dem zukünftigen TVNOW-Format "Princess Charming" eine bisexuelle Frau der Dating-Herausforderung stellen. Dabei dürfen sich die Zuschauer wohl nicht nur auf eine attraktive Single-Frau freuen, um die sich alles dreht – sondern auch auf eine spannende Konstellation der liebeshungrigen Kandidaten. "Dabei sind es sowohl lesbische und bisexuelle Frauen als auch heterosexuelle Männer, die gemeinsam in eine Villa ziehen", heißt es in der Mitteilung.

Und genau diese Mischung verspreche laut des Senders ein fesselndes Fernseherlebnis: "Unter den bunten und diversen Liebesanwärtern prallen Vorurteile, Wunsch und Wirklichkeit aufeinander, werden Klischees befeuert – oder entkräftet."

Instagram / alexperiences Alexander Schäfer beim Picknick

TVNOW Der Cast von der zweiten Staffel "Prince Charming"

TVNOW / Arya Shirazi "Prince Charming"-Star Alexander Schäfer

