Bitte, wer ist der beliebte britische Royal? Die Queen und ihre Familie sind wohl unangefochten die Königsfamilie, über die am meisten berichtet wird. Das Leben der Mitglieder der Windsor-Dynastie wird sogar in der beliebten Serie The Crown aufgegriffen. Doch wer ist eigentlich der populärste Adlige von ihnen? Das hat jetzt eine Webseite ermittelt – und das Ergebnis dürfte überraschen. Herzogin Meghan (39) belegt den ersten Platz!

Das hat der Onlineshop OnBuy herausgefunden. Dem Ergebnis seiner Datensammlung aus Google-Suchanfragen, Instagram-Likes und anderen Umfrageforen zufolge ist Meghan mit einem Beliebtheitswert von 14,5 Prozent der Top-UK-Royal. Doch die Ex-Suits-Darstellerin sicherte sich nur ganz knapp die Spitzenposition. Dicht hinter ihr mit 14,4 Prozent ist Herzogin Kate (38). Erst Platz Nummer drei geht an Queen Elizabeth II. (94), die 14,3 Prozent erzielte.

Prinz Harry (36) konnte sich im Übrigen den vierten Platz ergattern und liegt laut den Umfrageergebnissen 0,4 Prozent vor seinem Bruder Prinz William (38), der auf Platz fünf landet. Das Schlusslicht des Rankings bildet Prinz Andrew (60), der sich einer Beliebtheit von nur acht Prozent erfreut.

Getty Images Herzogin Meghan während der Royal-Tour 2018

Getty Images Herzogin Meghan und Herzogin Kate im März 2019

Getty Images Prinz Harry und Prinz William in der St. George's Chapel in Windsor im Mai 2018

