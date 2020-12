Wo ist nur die Zeit geblieben? Zum Ende des Jahres hatten die Kinder von Herzogin Kate (38) und Prinz William (38) eine ganz besondere Premiere: Prinz George (7), Prinzessin Charlotte (5) und Prinz Louis (2) meisterten ihren ersten Red-Carpet-Aufrtitt! Bei diesem durften natürlich auch ihre Eltern nicht fehlen. Doch die Mini-Royals stahlen Kate und William die Show – George, Charlotte und Louis sind während der Quarantäne offenbar ziemlich gewachsen!

Die Familie besuchte eine Pantomime-Aufführung im Londoner Palladium, die zu Ehren von systemrelevanten Arbeitskräften organisiert wurde. Hand in Hand liefen George, Charlotte und Louis neben ihren Eltern über den roten Teppich. Dabei fiel auf, dass die Mini-Royals in letzter Zeit offenbar einen ganz schönen Wachstumsschub gemacht haben! George ist jetzt schon halb so groß wie sein Vater und wird ihm im Gesicht immer ähnlicher. Auch Charlotte ist beinahe schon ein großes Mädchen: Sie strahlte mit ihrer Mutter Kate in schicken Kleidern um die Wette. Ganz besonders in die Höhe geschossen ist der erst zweijährige Louis. Er reicht seiner Mutter jetzt schon bis zur Hüfte, stellten die Fans fest.

Die blaue Filzjacke des Familienjüngsten sorgte ebenfalls für Gesprächsstoff. Denn die Fans der Cambridges hatten diese schon mal gesehen: Das Jackett trug sein großer Bruder George 2017 zum Weihnachtsessen mit der Queen (94). Allerdings ist es keine Seltenheit im britischen Königshaus, dass Outfits an die Geschwister weitergegeben werden: So wurde schon Prinz Harry (36) in jungen Jahren häufiger in den Klamotten seines älteren Bruders gesehen.

Instagram / kensingtonroyal Prinz William mit seinen Kindern George, Charlotte und Louis

Getty Images Louis, Kate, Charlotte, William und George auf dem roten Teppich, Dezember 2020

MEGA Herzogin Kate und Prinz William mit ihren Kindern Louis, Charlotte und George, Weihnachtskarte 2018

