Tom Felton (33) wagt sich zurück in die Welt der Zauberer! Der britische Schauspieler wurde als Draco Malfoy bekannt – der Rivale von Harry Potter. Trotz seines gehässigen Charakters war er einer der beliebtesten Zauberer in allen acht Filmteilen. Jetzt – fast 20 Jahre später – warf Tom einen Blick zurück in die Vergangenheit: Er schaute sich den ersten Teil der Zaubersaga wieder an.

Tom postete zwei Videos von sich auf Instagram, in denen er sich den ersten Harry-Potter-Teil ansieht. Damals war der Schauspieler 15 Jahre alt und stand ganz am Anfang seiner Karriere: Als er sich jetzt den Film ansah, lobte Tom den Titelsong sowie Daniel Radcliffe (31) für seine Darstellung des Harry. "Diese Filme haben echt Potenzial", scherzte der 33-Jährige in der Aufnahme. Immer wieder musste Tom über einige Szenen lachen und bereits nach wenigen Minuten des Films sagte er: "Hier habe ich ihn [Harry] schon geliebt. Man findet ihn einfach toll, richtig?". Heute steht Tom immer noch regelmäßig vor der Kamera und war erst kürzlich in dem Netflix-Streifen "A Babysitter's Guide to Monster Hunting" zu sehen.

Der Harry-Potter-Cast steht übrigens auch heute noch in einem engen Austausch! So traf sich der 33-Jährige neulich mit den Wesley-Twins (James, 34 und Oliver Phelps, 34) zum Golfen – und auch zu einigen anderen Kollegen hat Tom noch Kontakt, wie er im Gespräch mit Entertainment Tonight verriet. Mit den ehemaligen Kollegen würde er häufig Textnachrichten austauschen.

