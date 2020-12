Wünscht sich Sylvie Meis (42) weiteren Nachwuchs? Im September gab die Moderatorin ihrem Verlobten Niclas Castello bei einer romantischen Zeremonie in Florenz das Jawort. Zum Altar wurde sie aber nicht von ihrem Vater, sondern von ihrem Sohn Damian (14) geführt, der aus ihrer ersten Ehe mit dem Fußballer Rafael van der Vaart (37) stammt. Doch wird Damian nach Sylvies zweiter Hochzeit ihr einziges Kind bleiben?

Im Sat.1-Frühstücksfernsehen verriet Sylvie nun, dass sie es sich nicht vorstellen könne, mit Niclas ein Kind zu bekommen. "Wir haben das Thema komplett abgeschlossen, ich habe eine Krebserkrankung hinter mir, mit fast 43. […] Ich mache immer noch eine Hormontherapie, das heißt, es ist für mich überhaupt keine Frage", erklärte die diesjährige The Masked Singer-Teilnehmerin. Zudem habe sie mit Damian bereits das in ihren Augen beste Kind der Welt.

Momentan bekommt Sylvie ihren Sohn allerdings nicht so oft zu Gesicht. Im Juli zog der 14-Jährige zu seinem Vater nach Dänemark, um an seiner Fußballkarriere zu arbeiten: Er wurde bei dem Verein Esbjerg in den U-15-Kader aufgenommen. Der Abschied war für Sylvie nur schwer zu verkraften – immerhin wohnte Damian bis dahin bei ihr. "Ich habe eine Woche lang nur geweint. Tag und Nacht. Am Flughafen, im Hotel, mit Damian auf meinem Schoß...", erinnerte sie sich in einem Bild-Interview.

ActionPress Sylvie Meis im Dezember 2020 in Berlin

Instagram / sylviemeis Sylvie Meis und ihr Sohn Damian im September 2020

ActionPress Sylvie Meis, Moderatorin

