Alles aus und vorbei bei Dove Cameron und Thomas Doherty – und das nach vier Jahren Beziehung! Der Schauspielerin gelang schon mit 17 Jahren ihr Durchbruch mit ihrer Hauptrolle in der Disney-Channel-Serie "Liv und Maddie" – danach folgten zahlreiche weitere Filmprojekte. Bei einem dieser traf Dove ihren Thomas – das Paar lernte sich während der Dreharbeiten des Films "Descendants 2" kennen und anschließend lieben. Jetzt trennten sich die ehemaligen Turteltauben nach vier gemeinsamen Jahren.

Auf Twitter verkündete die Blondine das Liebes-Aus. "Hi ihr alle. Im Oktober haben Thomas und ich uns entschieden, getrennte Wege zu gehen. Die Entscheidung war unglaublich schwierig, aber wir empfinden immer noch Liebe füreinander und werden Freunde bleiben. Danke, dass ihr in dieser Zeit unsere Privatsphäre respektiert", schrieb die 24-Jährige. Auch auf Instagram veröffentlichte Dove ein Trennungsstatement: "Wir wissen, es gab Gerüchte und Verwirrung über den Status unserer Beziehung in letzter Zeit und wir wollten die Dinge klarstellen." Thomas äußerte sich bislang noch nicht.

Die Follower des ehemaligen Traumpaares trifft diese Ankündigung hart – viele können ihre Trauer nicht verbergen. "Oh, es wird unglaublich schwierig werden für uns Fans, damit umzugehen, aber wir respektieren eure Entscheidung", schrieb eine verzweifelte Userin.

Getty Images Thomas Doherty und Dove Cameron, November 2019 in West Hollywood

Instagram / dovecameron Dove Cameron und Thomas Doherty

Getty Images Dove Cameron, Schauspielerin

