Neuanfang: Darum färbte sich Dove Cameron die Haare blond

Dove Cameron (29), bekannt aus "Descendants" und als Sängerin von Hits wie "Boyfriend", wagte Anfang 2024 einen Neustart – und das in vertrautem Look: Die Musikerin und Schauspielerin trägt ihre Haare wieder blond, eine Farbe, die sie zuvor entschieden abgelehnt hatte. Noch im Februar 2023 erklärte Dove im Gespräch mit People, dass sie bei einer Rückkehr zu blondem Haar in eine "tiefe, dunkle Depression" fallen würde. Rückblickend nennt sie diese Aussage "albern", erklärt aber, dass ihre damalige Ablehnung tief mit persönlichen Kämpfen verbunden gewesen sei.

In einem aktuellen Interview mit People erzählt Dove, dass sie lange unter starkem Selbsthass und Identitätszweifeln gelitten habe. Diese inneren Kämpfe hätten dazu geführt, dass sie bestimmte Aspekte von sich selbst – wie ihre blonde Haarfarbe oder das Genre der Popmusik – komplett abgelehnt habe. Doch durch intensive Selbstarbeit und die Liebe zu ihrem Partner, Måneskin-Sänger Damiano David (26), habe sie den Mut gefunden, diese Einschränkungen loszulassen. Ihr Debütalbum, das noch in diesem Jahr erscheinen soll, spiegelt diese neue Offenheit wider: "Das ganze Album besteht aus Liebesliedern und Popmusik", erklärt sie.

Der Wechsel zu blond markiert für Dove nicht nur einen äußeren, sondern auch einen innerlichen Wandel. Sie spricht von einem Prozess, in dem sie sich "Stück für Stück" neu aufgebaut habe. Dove reflektiert, dass sie häufig mit dem "Imposter-Syndrom" zu kämpfen gehabt habe, doch die neue Farbe habe zu einer neuen Art des Daseins geführt. "Ich fühle mich das erste Mal wie ich selbst", gesteht sie. Die blonde Haarfarbe, mit der sie viele ihrer Fans noch aus früheren Projekten in Erinnerung haben, scheint für die Sängerin ein Symbol für diesen frischen Start zu sein.

Anzeige Anzeige

Getty Images Dove Cameron bei den Kids' Choice Awards 2023

Anzeige Anzeige

Getty Images Schauspielerin Dove Cameron bei den MTV VMAs 2021

Anzeige Anzeige

Anzeige