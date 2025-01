Mit einer Glitzertorte: Dove Cameron feiert sexy Geburtstag

Dove Cameron wurde am 15. Januar 29 Jahre alt – und bedankt sie sich bei ihren Fans auf besondere Art. Die Schauspielerin postet einige sehr sexy Fotos auf Instagram. Darauf posiert sie mit einer dreistöckigen Geburtstagstorte, die über und über mit bunten Glitzersteinen besetzt ist. Was den Followern aber sicher besonders einheizt, ist der futuristische Look des Geburtstagskindes: Dove (29) trägt nichts als ein silber glänzendes Korsett und ein kleines Röckchen, das lediglich aus großen Ringen an den Seiten und zwei Stücken funkelnden Kettenstoffs besteht. Dazu hat sie eine große Sonnenbrille auf der Nase. "Danke für all die süßen Nachrichten", schreibt sie dazu. Als Sahnehäubchen gibt es noch ein paar Kinderfotos von ihr.

Mit ihr Geburtstag gefeiert hat offenbar auch Doves Freund Damiano David (26). Der Frontmann der italienischen Rockband Måneskin ist auf einem der Bilder markiert, aber nicht selbst zu sehen. Seit etwas über einem Jahr ist er der Mann an der Seite der "Descendants"-Darstellerin. Im Oktober vergangenen Jahres feierten sie ihr Einjähriges mit einem süßen Video im Netz. In dem Clip war das Paar sogar beim Küssen zu sehen – ein echtes Highlight für die Fans, denn so innig zeigen sich Dove und Damiano selten. "Das war das schnellste Jahr meines Lebens. Ich hätte mir nur gewünscht, dich früher kennengelernt zu haben. Ich werde dich immer lieben", lautete die Liebeserklärung der 29-Jährigen an ihren Partner.

Für Dove ist die Beziehung zu Damiano nicht die erste mit einem Promi. In der Vergangenheit datete sie schon ihren Kollegen Ryan McCartan, mit dem sie für die Disney-Serie "Liv und Maddie" vor der Kamera stand. Die beiden waren sogar verlobt, lösten die Verlobung aber 2016 auf. Zudem war sie eine Zeit lang mit ihrem "Descendants"-Co-Star Thomas Doherty (29) zusammen. Mit Damiano scheint die US-Amerikanerin jetzt aber den Richtigen gefunden zu haben. Die beiden trafen sich 2023 auf einem Måneskin-Konzert. "Dann hat er mich zur After-Party eingeladen und dann wurde daraus 'Lass uns essen gehen, um 20:00 Uhr in diesem Restaurant'. Er war immer sehr offen mit seinen Absichten", erinnerte Dove sich in einem Interview mit Cosmopolitan.

Instagram / dovecameron Dove Cameron im Januar 2025

Getty Images Damiano David und Dove Cameron im Juni 2024

