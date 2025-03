Neue Musik: Dove Cameron hat endlich wieder Selbstvertrauen

Dove Cameron (29) hat verraten, dass ihr Freund Damiano David (26), der Frontmann der Band Måneskin, eine wichtige Rolle dabei gespielt hat, ihr Selbstvertrauen in ihre eigene Stimme zurückzugewinnen. Die Sängerin und Schauspielerin, die vor Kurzem den Song "Too Much" veröffentlichte, erklärte im Gespräch mit dem Magazin People, dass sie lange Zeit glaubte, ihre natürliche Stimme sei unattraktiv. "Insgeheim habe ich tatsächlich geglaubt, dass meine volle, echte, wahre Stimme hässlich ist", teilte Dove mit. Doch Damiano ermutigte sie, ihr Potenzial zu entfalten: "Er fragte immer wieder, warum ich auf meinen Tracks nur flüstere und nicht wirklich singe." Seit 2023 sind die beiden ein Paar, nachdem sie erstmals gemeinsam am Strand gesichtet wurden.

Dove, die durch ihre Rolle in der Disney-Reihe "Descendants" bekannt wurde, hatte sich in der Vergangenheit stark auf einen sanften, gedämpften Stil konzentriert, wie etwa bei ihrem Hit "Boyfriend" von 2022. Die Rückkehr zu einem kraftvolleren Gesang fiel ihr jedoch nicht leicht, wie sie weiter erklärte. Auch ihre beste Freundin Veronica St. Clair habe sie immer wieder dazu gedrängt, ihr volles stimmliches Spektrum auszuschöpfen. "Sie drohte fast, mich dazu zu zwingen", gestand die Sängerin lachend. Während der Arbeit an neuen Songs, darunter das energiegeladene "Too Much", entdeckte Dove schließlich ihre eigene Stimme neu und lernte, sie zu lieben: "Ich habe meine Komplexe überwunden und einen Sound gefunden, der sich für mich richtig anfühlt."

Die Liebe zu Damiano scheint dabei eine zentrale Rolle gespielt zu haben. Der Musiker ist für seine leidenschaftliche Bühnenpräsenz und sein Selbstbewusstsein bekannt – Eigenschaften, die auch Dove inspirierten. Die beiden verbindet offenbar die Musik, aber auch ihre gemeinsamen Werte und Perspektiven. Dove, die sich in der Vergangenheit intensiv mit ihrer mentalen Gesundheit auseinandergesetzt hat, erfuhr durch die Beziehung nach eigenen Worten eine wohltuende Klarheit über ihr eigenes Leben. "Ich war lange Zeit moralisch verwirrt, weil ich zu viel gegeben habe. Jetzt habe ich ein Umfeld und eine Beziehung, die mir zeigen, dass das mein Wert ist", so die Emmy-Preisträgerin über Damiano und ihr neues Selbstverständnis.

Getty Images Dove Cameron und Damiano David, Met Gala 2024

Getty Images Damiano David und Dove Cameron im Juni 2024

