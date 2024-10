Gewagt: Dove Cameron überrascht Fans mit Oben-ohne-Selfie

Gewagte Grüße aus der Stadt der Liebe schickte Schauspielerin und Sängerin Dove Cameron (28) an ihre Fans. Auf Instagram überraschte die US-Amerikanerin nun mit einer Serie von Schnappschüssen, die sie während ihres Aufenthalts in Paris zeigen. Besonders ein freizügiges Spiegelselfie, auf dem Dove oben ohne zu sehen ist, überließ dabei wenig der Fantasie. Einzig ihre langen, blonden Haare verdecken das Nötigste. Mit der knappen Bildunterschrift "Tschüss, Paris" verabschiedete sich Dove nach der Pariser Fashion Week und zog die Aufmerksamkeit von Millionen Fans auf sich.

Neben dem aufsehenerregenden Foto gewährte der Disney-Star seinen Fans weitere private Einblicke. So machte Dove etwa auf ihre Zusammenarbeit mit dem Luxuslabel "Balmain" aufmerksam, indem sie Ausschnitte aus ihrer Parfumkampagne zeigte. In einem weiteren Spiegelbild präsentiert sie sich in weißen Strumpfhosen und schwarzer Unterwäsche. Außerdem reiht Dove ein Foto in ihre Serie ein, auf dem sie eng umschlungen mit dem Leadsänger der italienischen Rockband Måneskin, Damiano David (25), zu sehen ist.

Dove und Damiano machten ihre Romanze im November 2023 öffentlich, nachdem sie von Fotografen beim Knutschen abgelichtet wurden. Im Februar 2024 folgte der erste Red-Carpet-Auftritt der beiden als Paar. Dove, die seit ihrer Jugend im Rampenlicht steht und durch ihre Rollen in "Liv und Maddie" sowie den "Descendants"-Filmen bekannt wurde, hat sich in den letzten Jahren immer mehr von ihrem Disney-Image gelöst. Mit ihrer Musik und ihrem Stil zeigt sie eine erwachsene, selbstbewusste Seite von sich.

Instagram / dovecameron/?hl=en Dove Cameron teilt Schnappschüsse von Paris-Trip

Instagram / dovecameron/?hl=en Dove Cameron und Damiano David genießen Paris

