Neues Kapitel: Dove Cameron hat sich musikalisch entwickelt

Dove Cameron (29) hat kürzlich verraten, wie sie sich als Künstlerin weiterentwickelt hat und wie ihr im vergangenen Monat veröffentlichtes Lied "Too Much" einen Wendepunkt markiert. Im Gespräch mit E! News erklärte die ehemalige Disney-Channel-Darstellerin, dass sie früher an ihrer Stimme gezweifelt habe und sich deshalb musikalisch oft zurückhielt. "Ich dachte, mein voller Stimmumfang sei unpassend für Popmusik", gestand Dove.

In ihren alten Songs wie "Boyfriend" oder "Breakfast" habe sie deshalb oft eher "flüsternd" gesungen – doch damit ist nun Schluss! Auf ihrem neuen Album, das bald erscheinen wird, "singt sie endlich richtig". Motiviert zu dieser musikalischen Weiterentwicklung wurde sie von ihrer Freundin, die ehrliche Worte für sie übrig hatte: "Meine beste Freundin Veronica hat immer gesagt: 'Du bist so dumm, du hast nur drei Gehirnzellen. Warum singst du nicht deine Lieder?'" Nach dieser harten Ansprache habe sich Dove endlich getraut, ihr volles Potenzial auszuschöpfen und könnte jetzt nicht glücklicher sein.

Musikalisch macht Dove mit ihrem neuen Album einen großen Sprung. Einen anderen Schritt wagte sie sich bisher jedoch noch nicht: Seit anderthalb Jahren ist die US-Amerikanerin mit Damiano David (26), dem Sänger der italienischen Rockband Måneskin, zusammen. Obwohl die beiden große Fans voneinander sind, kommt ein gemeinsamer Song für sie offenbar noch nicht infrage. "Vielleicht in ein paar Jahren. Im Moment fühlt es sich extrem kitschig an", erklärte Damiano vor wenigen Tagen im Interview mit People.

Getty Images Dove Cameron bei den Kids' Choice Awards 2023

Getty Images Dove Cameron und Damiano David, Met Gala 2024

