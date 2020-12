Eine Filmemacherin schreibt gerade Geschichte! Aktuell überschlagen sich die Neuigkeiten aus den Disney Studios fast. Am Freitagmorgen wurden nicht nur zahlreiche Trailer zu langersehnten Marvel-Produktionen veröffentlicht, es wurden auch einige neue spannende Projekte angekündigt. Eines davon ist "Rogue Squadron" – ein Film, der zur Star Wars-Saga gehört. Jetzt wurde außerdem bekannt gegeben: Patty Jenkins führt als erste Frau in einem Krieg-der-Sterne-Streifen Regie!

Nachdem die Nachricht, dass die US-Amerikanerin den Film inszenieren wird, publik wurde, äußerte sie sich auf Twitter. In einem Video erklärt die Wonder Women-Regisseurin, dass mit diesem Job ein Traum für sie in Erfüllung gehe. Denn "Rogue Squadron" soll die Geschichte von einigen Piloten erzählen, die durch das Universum fliegen. Und Patty (49) hat eine ganz besondere Verbindung zu Fliegern, da ihr Vater bei der US-Air-Force tätig war. "Ich ging immer nach draußen und sah meinen Papa in seinem Kampfjet abheben. Es war das Aufregendste, was ich in meinem ganzen Leben erlebt habe", verrät Patty. Nachdem ihr Dad starb, habe sie davon geträumt, einen Kampfpilotenfilm zu machen. Doch sie habe nie das richtige Projekt finden können – bis jetzt.

Denn in "Rogue Squadron" geht es genau darum. Bereits in drei Jahren soll der Streifen zu Weihnachten in den Kinos erscheinen. Weitere Details – vor allem welche Schauspieler in dem Film mitwirken werden – wurde allerdings noch nicht verraten.

