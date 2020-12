Marvel-Fans haben gerade allen Grund zu jubeln! Weil seit Spider-Man: Far From Home im Juli 2019 kein weiterer Film aus dem beliebten Comicbuch-Universum erschienen ist, ist die Vorfreude auf kommende Projekte nun umso größer. So ist der Hype um Thor: Love and Thunder, der im Februar 2022 an den Start gehen soll, schon jetzt riesig – nicht zuletzt, weil auch Zuschauerliebling Chris Pratt (41) neben Hauptdarsteller Chris Hemsworth (37) darin zu sehen sein wird. Jetzt legte Marvel mit Sensations-News nach und kündigte zahlreiche neue Filme und Serien an!

Vor wenigen Stunden gab die Produktionsfirma auf Instagram eine ganze Reihe Neuerscheinungen bekannt, auf die die Fans teilweise schon sehnsüchtig gewartet haben! So bekommt das beliebte Baumwesen Groot aus "Guardians of the Galaxy" mit "I am Groot" tatsächlich eine eigene Serie auf dem Streamingdienstanbieter Disney+! Und damit nicht genug: Außerdem arbeitet Regisseur-Legende James Gunn (50) an einem "Guardians of the Galaxy"-Weihnachts-Special, das 2022 erscheinen soll.

Weitere Hammer-News: Die Figuren Hawkeye, She-Hulk, Moon Knight und Nick Fury bekommen ihre ersten eigenen Serien! Obendrauf gibt es weitere gute Neuigkeiten um "Thor: Love and Thunder": Niemand Geringeres als Batman-Star Christian Bale (46) wird den Schurken Gorr verkörpern! Fans von Brie Larson (31) kommen ebenfalls auf ihre Kosten: Sie wird als Carol Danvers in "Captain Marvel 2" zurückkehren. Zudem versucht Marvel sich an einer weiteren Verfilmung rund um die Superheldentruppe "Fantastic Four".

Hier noch einmal alle Marvel-Neuerscheinungen im Überblick:

"Captain Marvel 2"

"Hawkeye"

"She-Hulk"

"Moon Knight"

"Secret Invasion"

"Ironheart"

"Armor Wars"

"Guadians of the Galaxy – Holiday Special"

"I am Groot"

"Ant-Man and the Wasp: Quantumania"

"Fantastic Four"

SIPA PRESS / ActionPress Zoe Saldana und Chris Pratt in "Guardians of the Galaxy"

Getty Images Christian Bale auf der "Vice"-Pressekonferenz der Berlinale 2019

Collection Christophel / ActionPress Brie Larson in "Captain Marvel"

SIPA PRESS / ActionPress Paul Rudd in "Ant-Man"

