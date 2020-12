Rebel Wilson (40) sportelt fleißig weiter! Wie die Schauspielerin Anfang des Jahres verkündete, steht 2020 für sie im Zeichen der Gesundheit – und diesen Neujahrsvorsatz hat sich die Pitch Perfect-Darstellerin zu Herzen genommen! Innerhalb der vergangenen zwölf Monate nahm sie mehr als 30 Kilo ab. Allerdings soll hier noch nicht Schluss sein. Um ihr Wunschgewicht zu erreichen, engagierte die gebürtige Australierin sich jetzt einen berühmten Fitnesscoach!

Das verriet Rebel in ihren Instagram-Storys. Sie postete ein Spiegelselfie von sich in einem Fitnessstudio in Los Angeles und markierte darauf Gunnar Peterson – den Personal Trainer der Stars und Sternchen in Hollywood. Er arbeitete bereits mit VIPs wie Kendall Jenner (25) und Kim Kardashian (40) zusammen. Außerdem ist er Khloé Kardashians (36) Fitness-Guru des Vertrauens und hatte deshalb schon des Öfteren Auftritte in ihrer Reality-Show "Revenge Body". Mit ihm an ihrer Seite sollte es die "Isn't It Romantic"-Darstellerin schaffen, ihrem Ziel 75 Kilo auf die Waage zu bringen, einige Schritte näher kommen.

Bevor Rebel mit Gunnar trainierte, hatte sie bereits einen anderen Partner, der sie zum Sport motivierte: Ihren Freund Jacob Busch (29)! Auf Instagram postetet die 40-Jährige vor einigen Monaten sogar ein Video, das sie und ihn zeigt, wie sie die Treppen des Sydney Opera Houses hoch und runter joggen.

Instagram / rebelwilson Rebel Wilson in L.A. im Dezember 2020

Getty Images Gunnar Peterson auf einer Presse-Tour im Januar 2017

Instagram / rebelwilson Rebel Wilson mit ihrem Freund Jacob Busch

