Rebel Wilson (40) biegt auf die Zielgerade ihrer Abnehmreise ein! In den vergangenen Monaten hat die Australierin ihre Fans nicht mehr überwiegend mit Comedy-Aktionen zum Lachen gebracht, sondern sie mit ihrer krassen Body-Transformation begeistert. Auf jedem neuen Foto fehlten der Schauspielerin offensichtlich weitere Kilos und sie präsentierte ihren Erfolg stolz vor der Kamera. Doch wie viel will Rebel eigentlich noch abspecken? Sie verrät: Ihr Wunschgewicht sei fast erreicht.

Bei einem morgendlichen Wanderausflug in den Hügeln vor Los Angeles postete die Pitch Perfect-Darstellerin auf Instagram nicht nur ein Foto, auf dem sie in engen Sportklamotten ihre erschlankte Silhouette zur Schau stellt, sondern teilte auch einige vielsagende Zeilen: "Ich habe einige 100-Meter-Sprints hingelegt, um meinen Puls nach oben zu treiben – und auch, wenn meine Sprints für andere vielleicht 'langsames Joggen' bedeuten, war ich superstolz auf mich und bin nur noch drei Kilo von meinem Traumgewicht entfernt." Auf einer weiteren Aufnahme stellt sie in Anlehnung an ihre Filmrolle der Fat Amy klar, zukünftig lieber Fit Amy sein zu wollen.

Aber nicht nur in Sachen Fitness ist die 40-Jährige derzeit auf einem absoluten Höhenflug unterwegs. Auch in der Liebe läuft es richtig gut. Erst vor wenigen Wochen hat Rebel ganz öffentlich einen neuen Mann an ihrer Seite gezeigt. Die Blondine und Brauerei-Besitzer Jacob Busch sind überglücklich und teilten bereits das ein oder andere süße Turtel-Pic.

