Rebel Wilsons (40) Erfolgsrezept zum Abnehmen ist gelüftet. Die australische Schauspielerin, die unter anderem durch ihre Rolle als Fat Amy in Pitch Perfect bekannt wurde, nahm dieses Jahr um die 20 Kilogramm ab. Sie widmet 2020 ihrer Gesundheit und nennt es selbst ihr "Jahr der Gesundheit". Jetzt erklärt ihr Personal Trainer Jono Castano wie sie es geschafft hat und überrascht mit seinem Geheimtipp.

Der australische Fitness-Trainer erzählt in einem Interview mit news.com.au: "Die meisten Leute mögen es nicht, beim Training angeschrien zu werden. Darauf kommt es beim Training nicht an." Viel mehr ginge es darum, die Motivation beizubehalten und das schaffe er vor allem mit diesem Tipp: Lachen!

"Rebel und ich haben viel gelacht, so viel gelacht." Außerdem ist er der Überzeugung, man müsse nicht sein ganzes Leben auf den Kopf stellen, um Erfolge zu sehen. Man dürfe immer noch mit seinen Freunden was trinken gehen, solange man am nächsten Tag "wieder auf Kurs ist".

Trotz ihrer Abnehm-Ziele schreibt auch Rebel unter einem Bild auf Instagram: "Vergesst nicht Mädels, ihr müsst euch auch mal etwas gönnen!" und posiert mit einem Stück Kuchen. Auch in der Liebe läuft es bei der "Glam Girls"-Darstellerin besser denn je. Seit 2019 datet sie Jacob Busch (29), mit dem sie regelmäßig Pärchen Pics auf Instagram teilt.

Rebel Wilson und ihr Personaltrainer im Zoo in Sydney

Rebel Wilson an einem Strand in Mexiko

Jacob Busch und Rebel Wilson an Halloween 2020

