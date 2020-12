Nicole Kidman (53) widmet ihrem verstorbenen Vater rührende Worte! Vor rund sechs Jahren erlitt die Schauspielerin einen schweren Schicksalsschlag in ihrer Familie: Ihr Vater Antony stürzte schwer und verstarb kurz darauf an den Folgen des Unfalls. Am heutigen Donnerstag hätte der australische Psychologe und Biochemiker seinen Geburtstag feiern dürfen. Zu diesem besonderen Anlass teilte Nicole nun emotionale Zeilen im Netz!

"Papa, heute wäre dein 82. Geburtstag gewesen. Wir alle vermissen dich jeden Tag", schrieb Nicole via Instagram. Dazu teilte die Hollywood-Berühmtheit einen privaten Schnappschuss aus dem Familienalbum: Mit einem strahlenden Lächeln posieren Nicole, ihr Papa Antony und ihre Mama Janelle Ann samt einem der Enkelkinder für die Kamera. Auf einer weiteren Aufnahme ist das verstorbene Familienmitglied erneut zu sehen.

Mit seinem Tod riss Antony eine große Lücke in die Familie. Auch Nicole hatte damals eine intensive Trauerphase zu bewältigen. Doch ihre Kinder sprachen der heute 53-Jährigen großen Mut zu. "Meine Dreijährige sagte: ‘Aber du wirst morgen nicht so traurig sein, oder?", erinnerte sich Nicole 2019 in einem Interview mit dem Tatler Magazine an die damalige Zeit zurück. Seitdem habe sie wieder zuversichtlich in die Zukunft geblickt.

Anzeige

Instagram / nicolekidman Nicole Kidman mit ihren Eltern

Anzeige

Getty Images Nicole Kidman, TV-Star

Anzeige

Instagram / nicolekidman Nicole Kidman, Filmstar

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de