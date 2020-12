Jennifer Lopez (51) konnte es sich nicht nehmen lassen, ihre Mutter zu überraschen! Die Musikerin und ihre Mama Guadalupe Rodríguez sind ein Herz und eine Seele: Trotz ihres vorangeschrittenen Alters trat die Seniorin sogar schon mit der "Let's Get Loud"-Interpretin auf der Bühne auf und stahl die Herzen der Fans. Am 12. Dezember wurde die gebürtige Puertoricanerin stolze 75 Jahre alt – und zu diesem Anlass überraschte J.Lo das Geburtstagskind mit einer großen Überraschungsfeier!

Auf ihrem Instagram-Profil teilte die "Hustlers"-Darstellerin ein Video der Feier: Als Guadalupe ihre Wohnung betritt, springen Jen, ihre Geschwister und ihr Verlobter Alex Rodriguez (45) aus ihrem Versteck und rufen "Überraschung" – die Südamerikanerin kann ihr Glück kaum fassen und bricht in Tränen aus. Im weiteren Verlauf des Clips sieht man zudem, wie die Familie mit weiteren Mitgliedern und Freunden per Video telefoniert.

Zu dem rührenden Clip verfasste Jennifer zudem einige emotionale Worte, in denen sie sich an ihre Mutter richtete: "Ich liebe dich, wir alle tun es. Du bist die Definition dafür, in jedem Alter jugendlich und zeitlos zu sein. Danke für deine endlose Liebe, Energie, Unterstützung und dafür, dass du einfach du bist!" Mit dem Spitznamen "Lupinator" schloss sie ihren Geburtstagspost ab.

Instagram / jlo Jennifer Lopez mit ihrer Mutter Guadalupe Rodríguez

ENT24/MEGA Guadalupe Rodríguez und Jennifer Lopez in New York, Dezember 2018

Getty Images Jennifer Lopez, Sängerin

