Wenn Jennifer Lopez (50) nach ihrer Mutter kommt, wird sie noch in 25 Jahren die Bühne rocken. Die Sängerin und Schauspielerin hat in diesem Jahr ihren 50. Geburtstag gefeiert, scheint jedoch gerade erst so richtig aufzudrehen. Mit "Hustlers" feiert J.Lo im Kino Erfolge, 2020 wird sie die Halbzeitshow beim Superbowl bestreiten. Jetzt wissen Fans auch endgültig, woher sie ihr Talent hat. Jen hat bei einem Konzert ihre 74-jährige Mutter auf die Bühne geholt – und die hielt locker mit.

Der Popstar teilte den besonderen Familienmoment in einem Video auf Instagram. Zunächst war Guadalupe Rodriguez zu sehen, wie sie am Rande des Konzerts ihre Tochter feierte. Dann verriet J.Lo dem Publikum, dass ihre Mutter an diesem Tag 74 Jahre alt geworden ist und holte das Geburtstagskind einfach auf die Bühne. Dort gab es für Guadalupe nicht nur eine Torte, die Musik-Ikone forderte ihre Mutter sogar zum Tanzen auf. Und die zeigte, wie viel Energie und Leidenschaft noch immer in ihr steckt.

Jennifer würdigte ihre Mutter im Netz als ihr großes Vorbild. "Solange ich zurückdenken kann, hat sie getanzt, gelacht und jeden Raum erleuchtet", schrieb die stolze Tochter. Noch heute tanze Guadalupe wie ein Teenager. "Du hast mich zu der Person gemacht, die ich heute bin", dankte J.Lo ihrer Mutter.

Getty Images Jennifer Lopez, Musikerin

Anzeige

Splash News Jennifer Lopez' Mutter Guadalupe Rodriguez

Anzeige

Brazil Photo Press Jennifer Lopez und ihre Mutter im Dezember 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de