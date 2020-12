So war der erste gemeinsame Abend von Melissa (25) und Leander Sacher (23) nach der Bachelorette-Entscheidung. Die Rosenverteilerin und der Aachener sind sich in der Kuppelshow Woche um Woche immer nähergekommen. Für viele Fans war es daher auch keine Überraschung, dass die ehemalige Love Island-Beauty sich im großen Finale für den dunkelhaarigen Hottie entschieden hat. Aber was haben Melissa und Leander am Final-Abend eigentlich gemacht, nachdem die Kameras aus waren?

"Wir haben natürlich noch mal angestoßen, weil endlich diese Reise geschafft war, und dann haben wir uns am nächsten Morgen verabschiedet", verrät Melissa im Instagram-Livestream mit RTL. Kaum hatte Leander die letzte Rose bekommen, musste das frischgebackene Paar schon wieder getrennte Wege gehen. Doch der Abschied war zum Glück nicht für lange: "Dann haben wir uns drei, vier Tage später aber wieder getroffen." Die erste gemeinsame Zeit zurück zu Hause verbrachten die Turteltauben übrigens in der Küche. "Wir haben Bananenbrot gebacken. Und nicht nur eins, viel zu viele", erzählte die 25-Jährige.

Ihr Kennenlernen jetzt noch einmal gemeinsam im TV zu sehen, war vor allem für Melissa eine ganz besondere Erfahrung: "Für mich ist es schön, wenn wir die Reise noch mal Revue passieren lassen. Da weiß ich für mich, dass ich die richtige Entscheidung getroffen habe."

Alle Episoden von "Die Bachelorette" bei TVNOW.

Anzeige

TVNOW Leander und Melissa bei "Die Bachelorette"

Anzeige

TVNOW Leander Sacher mit Melissa

Anzeige

TVNOW / RTL Bachlorette Melissa Damilia und Leander Sacher küssen sich nach der Final-Entscheidung

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de