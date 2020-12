Endlich steht fest, wer Melissas (25) Herz erobern konnte! Am Mittwochabend flimmerte das große Finale von Die Bachelorette über die Bildschirme. Die Rosenverteilerin musste sich dabei zwischen ihren beiden Finalisten Daniel Häusle (25) und Leander Sacher (23) entscheiden. Am Ende ging die letzte Rose – und damit auch Melissas Herz – allerdings an Leander. Aber hat der Aachener etwa schon damit gerechnet, dass Melissa sich für ihn entscheidet?

Im Instagram-Livestream mit RTL beantwortete das frischgebackene Paar Fan-Fragen. Ein Bachelorette-Begeisterter wollte dabei von Leander wissen, ob ihm vorher schon klar gewesen ist, dass er die Final-Rose bekommen würde. "Ja, das ist eine gute Frage. Ab wann denkt man das? Ich bin grundsätzlich ein optimistischer Typ. Als wir Einzeldates hatten, habe ich schon gemerkt, dass das was werden kann", erklärte der 23-Jährige.

Das Finale der Kuppelshow wurde bereits vor einigen Wochen aufgezeichnet. Leander und Melissa sind aber offenbar immer noch so verliebt wie damals in der Show. "Ich bin wirklich sehr froh. Ich hätte nicht gedacht, dass eine so gut funktionierende Beziehung daraus entstehen kann. Ich bin sehr froh, dass ich es gewagt habe", meinte Melissa über das TV-Experiment.

Alle Episoden von "Die Bachelorette" bei TVNOW.

Anzeige

TV NOW Leander Sacher und Bachelorette Melissa im großen Finale

Anzeige

TVNOW Leander Sacher mit Melissa

Anzeige

TVNOW Melissa, TV-Bekanntheit

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de