Wird Kim Kardashian (40) in Sachen Dekoration etwa auf einmal sparsam? Eigentlich lässt die Reality-Queen keine Möglichkeit aus, ihrem Haus an Feiertagen immer wieder einen neuen Look zu verpassen. Zu Halloween verwandelte sie ihr Zuhause zum Beispiel in ein überdimensionales Spinnennetz – inklusive einer gigantischen Spinne auf dem Hausdach. Doch zu Weihnachten setzt der TV-Star offenbar auf Recycling: Kim verwendet in diesem Jahr dieselbe Deko wie schon 2019 und 2018!

In ihrer Instagram-Story gab die 40-Jährige ihren Followern jetzt einen kleinen Einblick in ihr festlich geschmücktes Zuhause. Der schlichte weiße Christbaum und die farblich passenden Stoffbäume in ihrem Flur dürften den meisten Fans der Unternehmerin allerdings bereits bekannt vorkommen. Mit exakt derselben Deko zierte Kim ihr Haus schon in den vergangenen zwei Jahren. Dieses Mal fügte sie lediglich ein paar kleine Elfenpuppen und ein Bild von einem Weihnachtsbaum hinzu, das ihr Töchterchen North (7) gemalt hat.

Während der Weihnachtsschmuck im Hause Kardashian derselbe bleibt, müssen die Keeping up with the Kardashians-Stars in diesem Jahr aber auf eine andere Tradition verzichten. Aufgrund der aktuellen Gesundheitskrise soll zum ersten Mal seit über 40 Jahren die Kardashian-Jenner-Weihnachtsfeier an Heiligabend ausfallen.

Instagram / kimkardashian Kim Kardashians Weihnachtsbaum

Instagram / kimkardashian North Wests Weihnachtsbaumzeichnung

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian und Kanye West, Weihnachten 2018

