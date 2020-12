2020 muss der Kardashian-Jenner-Clan mit seinen geliebten Traditionen brechen! Seit über 40 Jahren veranstaltet die berühmte Familie zu Weihnachten eine riesige Sause – jedes Jahr aufs Neue beeindrucken Kylie (23), Kim (40) und Co. bei diesem extravaganten Familienfest mit ihren luxuriösen und festlichen Roben sowie ausgefallenen Liveacts und atemberaubender Deko. In diesem Jahr wird allerdings erstmals keine Weihnachtsfeier stattfinden, wie Khloé (36) jetzt im Netz verriet!

Auf Twitter verkündete der Keeping up with the Kardashians-Star die Neuigkeiten. Hintergrund ist die aus der Kontrolle geratene Gesundheitslage in Kalifornien. "Deshalb haben wir beschlossen, dieses Jahr keine Heiligabend-Feier zu veranstalten", begründete die Reality-Queen den Ausfall der Festlichkeiten und ergänzte: "Ich glaube, es ist das erste Mal seit 1978, dass wir keine Weihnachtsfeier haben werden." Von den Fans gab es für diese Maßnahme mächtig Zuspruch.

Scheint ganz so, als hätte die Familie ihre Einstellung zu der aktuellen Lage noch einmal überdacht – nachdem Kim erst vor wenigen Wochen ihren Geburtstag noch auf einer Privatinsel gefeiert hatte. Wegen der zahlreich eingeladenen Freunde und Verwandte löste die Party einen heftigen Shitstorm aus.

Instagram / khloekardashian True Thompson, Khloe Kardashian und Kris Jenner an Weihnachten 2018

Instagram / kyliejenner Stormi Webster und Kylie Jenner

Instagram / kimkardashian Khloé, Kim und Kourtney Kardashian im Urlaub 2020

