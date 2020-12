Stephen Bear (30) erwog drastische Maßnahmen, um die Wogen zu glätten! Der britische Reality-TV-Star ist ganz schön in Verruf geraten. Der Grund: Seine Ex-Freundin Georgia Harrison wirft ihm vor, sie während ihrer Beziehung nicht nur heimlich beim Sex aufgenommen zu haben, sondern das Video auch herumgezeigt haben. Daraufhin überlegte sich der einstige Just Tattoo Of Us-Kandidat, wie er den auf ihn einprasselnden Shitstorm stoppen könnte – und hätte dafür fast einen Suizidversuch vorgetäuscht!

Das gibt Stephen in einem Instagram-Clip zu, den er mittlerweile wieder gelöscht hat. "Ich kam in Versuchung, den ultimativen narzisstischen Move zu machen und alle dazu zu bringen, mich zu bemitleiden", erklärt er darin. Er hätte die Aktion ganz einfach mit einem Freund planen können, der ihn dann "gerettet" hätte. "Und ihr wärt dann alle total geschockt gewesen, hättet zurückgerudert und alle eure Kommentare gelöscht", schildert er weiter. Doch die Idee habe er wieder verworfen: "Da es mir egal ist, was alle denken – abgesehen von mir selbst und meiner Familie."

In dem Video schießt er zudem gegen seine Ex. Er glaube nicht, dass die Emotionen der ehemaligen Love Island-Teilnehmerin echt seien, als sie vor ein paar Tagen weinend von dem vermeintlichen Sextape erzählte. Nach wie vor dementiert Stephen, jemals ein Sexvideo aufgenommen zu haben. Er appellierte bereits kurz nach den öffentlichen Anschuldigungen an Georgia, keine falschen Gerüchte in die Welt zu setzen.

Sind Sie selbst depressiv oder haben Sie Selbstmord-Gedanken? Dann kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

Instagram / georgialouiseharrison Georgia Harrison im Juni 2020

Instagram / stevie_bear Stephen Bear, Reality-TV-Darsteller

Instagram / georgialouiseharrison Georgia Harrison, bekannt durch UK-"Love Island"



