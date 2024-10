Nach Beziehungshölle: Georgia Harrison ist frisch verliebt

Georgia Harrison hat nach ihrer turbulenten Vergangenheit wieder ihr Glück in der Liebe gefunden – diesmal mit einem Mann, der die Öffentlichkeit wohl lieber meidet. Nachdem sie im Zusammenhang mit ihrem Ex Stephen Bear (34) einen aufsehenerregenden Racheporno-Skandal durchleben musste, hatte sich Georgia vorerst aus der Dating-Welt zurückgezogen. Doch nun scheint die ehemalige Love Island-UK-Kandidatin Mut gefasst und eine neue Beziehung begonnen zu haben. "Ich war offen für Menschen aus allen möglichen Bereichen, und zufällig date ich jetzt jemanden, der einfach einen schönen, normalen Job hat. Das ist wirklich erfrischend, und er ist sehr bodenständig", verriet sie The Sun diese Woche.

Die Britin genießt die Romanze in vollen Zügen, ohne sie allzu öffentlich zu machen: "Es ist nichts, was ich schon laut hinausposaunt habe, aber es läuft wirklich, wirklich gut, und ich genieße die Zeit mit ihm sehr", erzählte sie weiter. Georgia schätze besonders die Ungezwungenheit, die sie mit ihm empfindet: "Ich habe das Gefühl, ich kann bei ihm voll und ganz ich selbst sein, und ich denke, das ist wirklich wichtig." Zum ersten Mal "seit Langem" hätte sie jemanden getroffen, der "wirklich ein guter Mensch" sei und den sie einfach gerne um sich habe. Wie die TOWIE-Darstellerin kürzlich gegenüber OK! Magazine betonte, bleibt sie vorerst "vorsichtig optimistisch": "Es ist noch früh, also möchte ich nicht viel dazu sagen. Ich lasse einfach alles auf mich zukommen."

Neben der Freude über ihr neues Liebesglück begleitet Georgia jedoch weiterhin eine ernste Sorge: die Möglichkeit, ihrem Ex, dem verurteilten Sexualstraftäter Stephen, erneut zu begegnen. Dieser hatte sie ohne Zustimmung beim Sex gefilmt und das Material auf OnlyFans veröffentlicht, wofür er eine 21-monatige Haftstrafe erhielt – aber schon nach der Hälfte der Zeit wurde er im Januar dieses Jahres entlassen. Zwar darf Stephen sie fünf Jahre lang nicht kontaktieren und muss der Polizei seinen Aufenthaltsort über die nächsten zehn Jahre laufend melden, doch die Influencerin bleibt auf der Hut. "Wenn ich an ihm vorbeilaufen würde, würde mir das Herz in die Hose rutschen", gestand sie in einem Interview mit The Sun. Georgia plane deshalb, ihre einstweilige Verfügung verlängern zu lassen.

Instagram / georgialouiseharrison Georgia Harrison im Oktober 2022

Getty Images Stephen Bear vor seiner Gerichtsverhandlung im März 2023

