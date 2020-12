Rebecca Mir (28) zeigt ihren wachsenden Babybauch! Vor einer Woche ging die Germany's next Topmodel-Zweitplatzierte von 2011 mit einer wunderschönen Nachricht an die Öffentlichkeit: Fünf Jahre nach ihrer Hochzeit erwarteten das Model und sein Ehemann Massimo Sinató (40) ihren ersten Nachwuchs. Mit Details über ihr Baby halten sich die beiden noch zurück. In neuen Videos zeigte Rebecca nun aber, wie glücklich sie über ihre anderen Umstände ist.

Auf TikTok veröffentlichte die 28-Jährige jetzt zwei Videos von sich, in denen sie sich über ihre Schwangerschaft lustig macht. Sie gibt zu, dass ihre Kleidung langsam zu eng wird – "Nein" zu Süßigkeiten kann sie aber auch nicht sagen. In einem der Clips ist die Babykugel der Laufstegschönheit auch nicht mehr zu übersehen. Während sie ihre Hüften kreisen lässt, umfasst Rebecca liebevoll ihren Bauch – und strahlt dabei über beide Ohren.

Aber auch der werdende Papa ist über seinen ersten Nachwuchs ganz aus dem Häuschen. "Es gibt nichts Schöneres auf der Welt. Es ist große Vorfreude", plauderte der Tänzer im Pretty in Plüsch-Finale aus und grinste dabei mindestens genauso sehr wie seine Frau in ihren neuen Videos.

Instagram / massimo__sinato Rebecca Mir und Massimo Sinató im September 2020

TikTok/ rebeccamir Rebecca Mir, Dezember 2020

Instagram / massimo__sinato Massimo Sinató und Rebecca Mir, 2020

