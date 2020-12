Auf die Unterstützung ihres Freundes Matt Healy kann FKA Twigs (32) wohl bauen! Die Sängerin zieht gerade gegen ihren Ex Shia LaBeouf (34) vor Gericht. Der Grund: Der Schauspieler soll sie während ihrer Beziehung mehrfach bedroht und körperlich misshandelt haben. Nach dem Ende ihrer Liebe im vergangen Jahr ist sie mittlerweile mit Matt zusammen. Von ihm erhält sie während dieser schwierigen Zeit eine öffentliche Liebeserklärung.

"Legende, Ikone, Liebe meines Lebens." Diese schwärmerischen Zeilen schreibt der Frontmann der Band The 1975 zu einem Schnappschuss seiner Partnerin auf Instagram. Der 31-Jährige teilt so gut wie nie Fotos der "Cellophane"-Interpretin auf Social Media – doch jetzt nahm er sich die Zeit, um seine innigen Gefühle für sie in Worte zu fassen. Seine Follower sind von dem intimen Netzbeitrag begeistert und klicken innerhalb eines Tages über 230.000 Mal auf den Like-Button.

Ihre Beziehung halten die Turteltauben fast gänzlich aus der Öffentlichkeit heraus. Das erste Mal, dass die zwei zusammen als Paar unterwegs waren, war Anfang des Jahres im Januar gewesen. Seitdem scheinen die Stars total happy miteinander zu sein – was Matt mit seinem süßen Netzbeitrag jetzt wieder beweist!

Getty Images Matt Healy, Sänger

Getty Images FKA Twigs bei den MTV Music Awards in Los Angeles, 2015

Getty Images Sänger Matt Healy

