Könnte Taylor Swift in Matty Healys Memoiren vorkommen?

Matty Healy (35), der Frontmann der Band "The 1975", sorgt erneut für Schlagzeilen: Er arbeitet angeblich an seinen Memoiren mit dem Titel "Words", die Einblicke in sein ereignisreiches Leben geben sollen. Spekulationen zufolge könnten darin auch Details zu seiner kurzlebigen Romanze mit Superstar Taylor Swift (35) thematisiert werden. Laut dem Magazin The Sun setzt Matty dabei auf eine kreative Darstellungsweise mit lyrischen Gedichten und Kurzgeschichten anstelle eines klassischen Enthüllungsbuchs. Ein Insider beschrieb das Projekt als "spannend" und voller Wendungen. Gleichzeitig soll seine Band an einem sechsten Studioalbum arbeiten, dessen Songtexte von Fans bereits heiß diskutiert werden.

In der Musikwelt sorgt Matty immer wieder für Gesprächsstoff, so auch durch seinen Umgang mit der breiten Aufmerksamkeit, die seine kurze Beziehung zu Taylor nach sich zog. Während die Sängerin ihre gemeinsamen Erfahrungen in Texten auf ihrem Album "The Tortured Poets Department" verarbeiten soll, erklärte Matty im Podcast "Doomscroll", dass er mit Herzschmerz und vergangenen Beziehungen musikalisch abgeschlossen habe. "Ich war nie interessiert daran, die Geschichten, die über mich kursierten, in meiner Musik zu erzählen", verriet er. Dennoch wird gemunkelt, dass Texte seines neuen Albums, wie etwa die Zeile "Kopf hoch, Prinzessin, deine Tiara fällt", womöglich Anspielungen auf Taylor enthalten könnten.

Matty und Taylor galten Anfang 2023 für kurze Zeit als das neue Traumpaar der Musikszene, trennten sich jedoch nach wenigen Monaten wieder. Taylor, die berühmt dafür ist, ihre Beziehungen durch ihre Musik zu verarbeiten, soll mit dem Song "The Smallest Man Who Ever Lived" auf Matty Bezug genommen haben. Dieser scheint ein gespaltenes Verhältnis zu seiner kurzen Verbindung mit der Sängerin zu haben. Eine Quelle berichtete gegenüber Us Weekly, dass er Taylors künstlerische Verarbeitung zwar schätze, sich aber auch Sorgen mache, wie die Öffentlichkeit ihn seitdem wahrnehme. Dennoch scheint er weiterhin nur positiv über die 35-Jährige zu sprechen, wie Insider berichten.

Getty Images Matty Healy, Frontmann von The 1975

Getty Images Taylor Swift während der "The Eras Tour"

