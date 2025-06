Matty Healy bricht weinend bei einem Konzert zusammen

Matty Healy (36), der Frontmann der Band The 1975, brach während ihres Auftritts als Headliner beim diesjährigen Glastonbury Festival auf der Bühne in Tränen aus. Der bewegende Moment ereignete sich am Freitag, den 27. Juni, als der Musiker, auf die Knie sinkend und den Kopf in die Hände legend, sichtbar emotional den Abschluss ihrer Performance erlebte. Nachdem er tief durchgeatmet hatte, richtete er sich wieder auf und beendete den Abend vor einem Publikum von über 100.000 Menschen. Zuvor gestand Matty mit einem Pint Bier in der Hand seine Nervosität. "Ich weiß, ich soll ein Rockstar sein, aber das hier ist wirklich angsteinflößend und ich bin wirklich nervös", zitierte Us Magazine den Sänger.

Trotz seiner Ehrlichkeit konnte er sich einen typischen Healy-Moment nicht verkneifen. "Es ist schwierig zu erkennen, wann ich auf der Bühne aufrichtig bin", sagte er, bevor er lachend hinzufügte: "Aber was ich realisiere, ist, dass ich wahrscheinlich wirklich der Beste bin. Wahrscheinlich der beste Songwriter meiner Generation." Seine Selbstsicherheit wechselte jedoch in sprachlose Fassungslosigkeit, als er sich von der Menge überwältigt zeigte und erklärte, es sei das erste Mal, dass ihm die Worte fehlten.

Matty ist bekannt für seine kontroverse Bühnenpersona, mit der er immer wieder polarisiert. In der Vergangenheit erklärte er seine Rock'n'Roll-Fassade als bewusstes Stilmittel und entschuldigte sich für Vorfälle, die bei einigen Fans nicht gut ankamen. "Manchmal spiele ich übertriebene Versionen von mir selbst, um diesen Charakter des 21.-Jahrhundert-Rockstars zu erfüllen", erklärte er im Oktober 2023 bei einer Show in Kalifornien. Dabei ging er auch selbstkritisch mit sich ins Gericht: "Es ist kompliziert. Männer würden wohl lieber provokante Shows abziehen, als zur Therapie zu gehen." Privates und Bühne voneinander zu trennen, scheint für den Sänger eine ständige Herausforderung zu sein.

Getty Images Matty Healy beim Glastonbury Festival, Juni 2025

Getty Images The 1975, britische Indie-Rock-Band

Getty Images Matty Healy, "The 1975"-Frontmann