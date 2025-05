FKA Twigs verzaubert nach Visa-Panne mit Bühnen-Comeback

FKA Twigs (37) hat am beim glamourösen Grand Opening des Edelclubs Gitano NYC ein strahlendes Bühnencomeback gefeiert – das berichtet Daily Mail. Es war ihr erster US-Auftritt nach der jüngsten Absage ihrer gesamten Nordamerika-Tour. Die britische Musikerin verzauberte die prominenten Gäste, zu denen auch Chloë Sevigny (50), Luann de Lesseps (59) und Adam Lambert (43) zählten, mit ihrer einzigartigen Ausstrahlung und charakteristischen Performance. Nach der Show stand sie mit Chloë, Adam und dem Gastgeber des Abends, Gitano-Gründer James Gardner, zusammen und zeigte sich als absoluter Star der Nacht.

Das gefeierte Bühnen-Comeback der Sängerin war alles andere als selbstverständlich: Erst im März hatte sie all ihre Konzerte in Chicago, Toronto und New York absagen müssen, da ihr Produktionsteam die Visa-Anträge nicht rechtzeitig gestellt hatte. Auf Social Media zeigte sich die Musikerin tief getroffen, dennoch versprach sie, die abgesagten Konzerte nachzuholen. Neben FKA Twigs sorgten bei dem Opening-Event außerdem ein Auftritt von Drag-Ikone Violet Chachki, Shows von den Gitano-Tulum-Tänzern und stimmungsvolle DJ-Sets für ein echtes Eröffnungsspektakel.

FKA Twigs aktuelles Album "Eusexua" hat, wie sie im Spotify-Podcast "Countdown To" berichtete, eine ganz persönliche Bedeutung. Inspiriert von ihrer eigenen Suche nach Selbstheilung entwickelte sie parallel ein eigenes Bewegungsprogramm namens "The Eleven", das auf ihren Erfahrungen als Tänzerin basiert. Bereits in der Vergangenheit hatte sie immer wieder betont, wie wichtig ihr die Verbindung zwischen Körper, Bewegung und Seele ist. Der lang ersehnte Abend in New York ist ein Beispiel dafür, wie sie auch nach Rückschlägen mit ihrer Performance beeindruckt.

Getty Images Violet Chachki bei der Met-Gala 2019

Getty Images FKA Twigs, britische Musikerin

