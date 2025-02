Nach Klage wegen Männer-Kuss: The 1975 nicht haftbar gemacht

Ein Gericht in London hat entschieden: Die Mitglieder der britischen Band The 1975, darunter Frontmann Matty Healy (35), sind nicht persönlich haftbar für Verluste, die durch die Absage des Good Vibes Festival in Malaysia entstanden sind. Das berichtet Associated Press. Matty hatte im Juli 2023 während eines Auftritts öffentlich seinen Unmut über die LGBTQ+-Diskriminierung im Land geäußert und dabei Bandkollegen Ross MacDonald demonstrativ auf der Bühne geküsst – ein klares Statement gegen die dortigen Gesetze, die Homosexualität verbieten. Daraufhin wurde das Festival abgebrochen, und der Veranstalter forderte Schadensersatz in Millionenhöhe.

Kern der Klage war die Forderung von umgerechnet rund 2,4 Millionen Euro, die der Veranstalter Future Sound Asia geltend machte – unter anderem wegen "Vertragsbruch". Aber Richter William Hansen stellte klar, dass nur die Produktionsfirma von The 1975 zur Verantwortung gezogen werden könne, nicht jedoch die Musiker selbst. FSA muss zudem die Anwaltskosten in Höhe von 126.000 Euro übernehmen. Auf der Bühne hatte Healy beim umstrittenen Auftritt erklärt: "Ich weiß nicht, warum man eine Band wie uns einlädt und uns dann vorschreiben will, wen wir lieben dürfen." Der Vorfall führte zu internationalem Aufsehen, auch weil das Festival später komplett abgesagt worden ist.

Matty, der nicht nur für seine Musik, sondern auch für sein provokantes Auftreten bekannt ist, sorgt immer wieder für Schlagzeilen. Bereits 2019 zeigte er mit einem ähnlichen Bühnenkuss in Dubai seine Unterstützung für die LGBTQ+-Community, auch dort unter streng konservativen Bedingungen. Für ihn stehen gesellschaftspolitische Themen regelmäßig im Fokus. In der Vergangenheit polarisierte er mit seiner direkten Art – unter anderem während seiner kurzen, aber viel diskutierten Verbindung zu Taylor Swift (35) im Jahr 2023. Fans und Beobachter waren damals geteilter Meinung, was Persönliches und Politisches bei Matty betrifft. Sein Statement aus Malaysia bleibt jedoch eines der lautesten seiner Karriere.

Getty Images The 1975 im September 2016

Amy Sussman/Getty Images, Amy Sussman/Getty Images for Kroq Collage: Taylor Swift und Matt Healy

