Kein Visum: FKA Twigs muss ihre große USA-Tournee absagen

FKA Twigs (37) hat bekanntgegeben, dass sie ihre geplante Nordamerika-Tour absagen muss. Die Sängerin erklärte in einem Video auf X, dass organisatorische Fehler ihres Produktionsteams dazu geführt hätten, dass essenzielle Unterlagen für die Visa nicht rechtzeitig eingereicht wurden. Die betroffenen Auftritte in Chicago, Toronto und New York hätten vom 26. März bis zum 4. April stattfinden sollen. Toronto fällt aufgrund der Routenplanung ebenfalls aus. "Ich nehme das nicht auf die leichte Schulter, ich bin völlig am Boden zerstört, um ehrlich zu sein, mein Herz ist gebrochen. Alles, was ich wollte, war, bei euch zu sein und euch 'Eusexua' zu bringen", sagte die Musikerin sichtlich emotional und versprach, die Konzerte neu anzusetzen.

Die Tournee, die unter dem Titel ihres aktuellen Albums "Eusexua" läuft, war bereits mit Schwierigkeiten gestartet, als die Eröffnungsshows in Prag und Berlin wegen logistischen Problemen gestrichen wurden. Damals gab es Probleme beim Versand von Equipment, berichtet Daily Mail. Trotz dieser Hindernisse berichtete FKA Twigs, dass sie ihre Auftritte in Großbritannien und Europa als "unglaublich" empfand. FKA Twigs erklärte weiter: "Ich bin seit 2019 nicht mehr in den USA aufgetreten, und es fühlt sich wirklich an wie ein Zuhause fern von zu Hause, und das ist einfach ein riesiger Schlag, und ich fühle mich super enttäuscht, und ich untersuche, wie und warum das passiert ist, und ich stelle sicher, dass ich die Unterstützung habe, um das zu korrigieren."

Neben ihrer Musik ist FKA Twigs, deren bürgerlicher Name Tahliah Debrett Barnett lautet, auch für ihre Projekte im Bereich der Performance-Kunst bekannt. Ihr Album "Eusexua", das im Januar veröffentlicht wurde, wurde von einem selbst erschaffenen "Heilungsprogramm" begleitet, das auf elf "Säulen der Bewegung" basiert. Dieses Projekt entstand während eines persönlichen Wandels und half der Sängerin, schwierige Phasen ihres Lebens zu überwinden. Gerade deshalb fühlt sie sich dem aktuellen Album emotional besonders verbunden. Zuletzt sorgte das Album für Aufsehen, da North West (11), Tochter von Kanye West (47) und Kim Kardashian (44), in einem Song auf Japanisch rappt.

Getty Images FKA Twigs bei der Met Gala 2023

Getty Images FKA Twigs, britische Musikerin

