Was sagt eigentlich Yeliz Koc (27) dazu, dass ihr Ex bald Vater wird? Erst im Sommer hatten sich das Reality-TV-Sternchen und Johannes Haller (32) getrennt – der jetzt bereits ein Kind mit seiner neuen Freundin Jessica Paszka (30) erwartet. In den letzten Wochen brodelte die Gerüchteküche um eine mögliche Schwangerschaft von Jessica heftig und am vergangenen Sonntag bestätigte das Paar endlich die Gerüchte. Promiflash hat bei Yeliz nachgefragt, wie sie zu den News steht.

"Ich wusste schon vor ein paar Monaten von der Schwangerschaft und natürlich wünscht man jedem nur das Beste. Familie ist in der aktuellen Situation das Wichtigste und Kinder bereichern das Leben einfach auf eine unglaubliche Art und Weise", sagte die 27-Jährige. Sie erfuhr also nicht erst über Instagram von der Schwangerschaft! Am Sonntag hatte Jessica ein Video auf der Social-Media-Plattform gepostet und das erste Mal ihren Babybauch absichtlich präsentiert, für Yeliz offenbar keine Überraschung. Sie selbst ist seit einigen Monaten wieder glücklich an Jimi Blue Ochsenknecht (28) vergeben.

Aber nicht nur Yeliz wünscht Jessica und Johannes alles Gute für die Zukunft – unter Jessicas Instagram-Post melden sich auch andere Promis zu Wort. "Ich wusste es! Ich freue mich so für euch, du bist echt so 'ne heiße Muddi, unfassbar!", schrieb Citamaass (33). Und auch Kim Gloss (28) und Stephi Brungs gratulierten der Beauty bereits.

Instagram / johannes_haller Jessica Paszka zeigt ihren Babybauch

Instagram / johannes_haller Jessica Paszka und Johannes Haller

Instagram / _yelizkoc_ Screenshot aus Yeliz Kocs Story

