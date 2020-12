Provokantes Posting im Netz! Sängerin Doreen Steinert (34), die seit fast einem Jahr unter dem Künstlernamen Reen deutschsprachige Musik veröffentlicht, ist für ihre gewagten und lasziven Foto-Posts bekannt. Bei diesen Bildern lässt die Hundemama hier und da gerne mal etwas tiefer blicken. Doch ist Reens neueste Aufnahme etwa sexy wie nie? Immerhin sieht es so aus, als hätte die Beauty vergessen, ein Höschen anzuziehen.

Bei der besagten Schwarz-Weiß-Aufnahme, die Doreen auf Instagram veröffentlichte, sieht es auf den ersten Blick so aus, als würde sie nur ein helles Oberteil tragen und untenrum nichts. Wenn man aber genauer hinschaut, kann man auf Po-Höhe drei dünne Streifen sehen, die zu einem äußert knappen Slip gehören könnten. "Zwei Dinge sind unendlich, das Universum und die menschliche Dummheit, aber bei dem Universum bin ich mir noch nicht ganz sicher", zitiert die "Ich bin meine eigene Frau"-Interpretin Albert Einstein und macht damit klar, dass sie mit diesem Post jedem Hater ihre heiße Kehrseite zeigt.

Die 33-Jährige fühlt sich in ihrem Körper pudelwohl, doch das war nicht immer so, wie sie vor einigen Wochen im Promiflash-Interview verriet. "Ich musste wohl erst über 30 werden, um mich so sexy und wohl in meinem Körper zu fühlen und das auch so rüberzubringen." Seit sie die Drei vorne stehen hat, präsentiert sich die Musikerin öfter mal von ihrer sexy Seite.

Instagram / reenofficialmusic Doreen Steinert, Ex-Mitglied von Nu Pagadi

Instagram / reenofficialmusic Doreen Steinert, Sängerin

Instagram / reenofficialmusic Doreen Steinert, 2020 in Berlin

