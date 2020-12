In den vergangenen Wochen stellten Roxy und Calvin Kleinen bei Temptation Island V.I.P. ihre Beziehung auf eine harte Probe. Wie sich im Finale am Samstag gezeigt hat, haben sie diesen Test nicht bestanden. Beim letzten Lagerfeuer machte die Brünette vor laufenden Kameras mit dem Hobbysänger Schluss. Gegenüber Promiflash verrieten Roxy und Calvin nun, wie es nach der Sendung zwischen den beiden weiterging.

Nachdem die Reality-TV-Stars die Fremdgeh-Show getrennt verlassen hatten, kamen die beiden tatsächlich noch einmal in Kontakt. "Wir haben mal telefoniert, aber das hat sich immer recht schnell hochgeschaukelt und hatte daher wenig Sinn", erklärte Roxy im Promiflash-Interview. Diese Aussagen bestätigte auch ihr Ex-Freund Calvin: "Ja, wir haben es versucht. Unsere Wahrnehmungen des Geschehenen sind aber zu verschieden." Laut der ehemaligen "Temptation Island"-Verführerin finde Calvin sein Verhalten nicht so schlimm wie sie. Er habe stattdessen Roxys Auftreten als "krasser" empfunden.

Am Ende war es für beide die einzig richtige Alternative, einen Schlussstrich zu ziehen. "Es war die beste Entscheidung, die ich treffen konnte. Allein bei den Bildern, die ich sehen musste, hätte ich ihm nie mehr vertrauen können", stellte die 27-Jährige klar. Doch was sagt ihr Verflossener dazu, dass Roxy noch beim Lagerfeuer die Reißleine gezogen hat? Calvin ist zumindest in dieser Sache einer Meinung mit seiner Ex: "Fand ich gut. Sonst hätte ich es gemacht."

Anzeige

TVNOW Roxy und Calvin im großen "Temptation Island V.I.P."-Finale

Anzeige

TVNOW / Frank Fastner Calvin Kleinen mit seiner Freundin Roxy

Anzeige

TVNOW Roxy und Calvin im großen "Temptation Island V.I.P."-Finale

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de