Jetzt ist es endlich offiziell! Nach der Trennung von Elena Miras (28) wurde über den aktuellen Beziehungsstatus von Mike Heiter (28) spekuliert. Gerüchte kamen auf, dass er schon längst wieder eine neue Frau an seiner Seite habe. Bei seiner neuen Flamme sollte es sich um niemand anderen als die ehemalige Are You The One?-Kandidatin Laura Morante (30) handeln. Jetzt geht Mike endlich den Schritt an die Öffentlichkeit und verrät: Ja, Laura und er sind tatsächlich ein Paar!

Vor der RTL-Kamera zeigen sich Mike und Laura nun zum ersten Mal als Liebespärchen. Seit drei Wochen sind die Reality-TV-Stars bereits zusammen – kennen sich allerdings schon seit der Schulzeit. Im Interview verrät der Vater einer kleinen Tochter: Er habe seine Laura schon damals gut gefunden! Wie sie sich nach all den Jahren angenähert haben, verraten sie allerdings noch nicht.

Dafür sprechen sie offen über Mikes vergangene Beziehung mit Elena – und Laura fasst ihre Bedenken in Worte: "Wenn man Mike hört, verbindet man ihn automatisch mit Elena. Das ist das, was wir jetzt irgendwie breaken müssen", erklärt sie. Doch der Fitnessfan betont daraufhin: "Also sie ist auf jeden Fall nicht Elena. Also ganz klar, sie ist ein ganz anderer Mensch."

Anzeige

Instagram / lauramorante___ Laura Morante im November 2020

Anzeige

Instagram / mikeheiter13 Mike Heiter, ehemaliger "Love Island"-Kandidat

Anzeige

Instagram / lauramorante___ Laura Morante im Juli 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de