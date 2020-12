Wie stehen Laura Morantes (30) einstige Are You The One?-Kollegen zu ihrer vermeintlichen Affäre mit Mike Heiter (28)? Aktuell wird darüber spekuliert, dass die TV-Beauty die neue Flamme an der Seite des Tattoo-Fans ist. Mikes Ex-Freundin Elena Miras (28) befeuerte diese Gerüchte, indem sie angab, dass zwischen den beiden bereits länger etwas laufen soll. Trauen Lauras Co-Stars aus "Are You The One?" ihr wirklich diese Affäre zu? Promiflash hakte bei Kevin Yanik und Katharina Wagener (25) nach!

Für das Perfect Match aus "Are You The One?" Kevin und Katharina steht jedenfalls fest, dass Laura "Feuer in sich hat". Ob sie sich vorstellen könnten, dass Laura mit dem damals vergebenen Mike anbandelte? "Wir würden nicht die Hand dafür ins Feuer legen, dass sie es nicht machen würde", stellten die beiden klar. Sie gehen jedoch fest davon aus, dass zwischen Laura und Mike bereits länger was läuft. Wie lange könnten sie jedoch nicht sagen.

Während der Dreharbeiten zur Show soll die Beauty öfter mal Mike erwähnt haben, sei der Frage, ob sie was mit ihm am Laufen habe aber jedes Mal ausgewichen. "Da hat sie immer nur gegrinst und gelacht, es aber nie abgestritten", gaben Kevin und Katharina gegenüber Promiflash an. "An sich ist Laura eine unheimlich liebe und total süße Frau, aber man merkt ihr an, dass in ihr noch einiges steckt", glauben die beiden Reality-TV-Stars zu wissen.

Anzeige

Instagram / lauramorante___ Laura Morante im November 2020

Anzeige

Instagram / kevinyanik Katharina Wagener und Kevin Yanik, Reality-TV-Stars

Anzeige

Instagram / kevinyanik Kevin Yanik, ehemaliger "Are You The One?"-Teilnehmer

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de