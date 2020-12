Oliver Pocher (42) kann richtig süß sein, wenn er will! Aktuell erwarten der Comedian und seine Frau Amira (28) ihr zweites gemeinsames Kind. Erst vor rund einer Woche teilte die Visagistin ein neues Babybauchfoto mit ihren Fans – und erntete zahlreiche Kommentare, was für eine hübsche Schwangere sie doch sei. Das finden nicht nur ihre Follower: Auch Oli macht Amira in der Schwangerschaft ein Kompliment nach dem anderen!

Das berichtete die Zweifachmama in spe jetzt in ihrem gemeinsam Podcast "Die Pochers hier": "Ich muss schon echt sagen, du gibst mir in jeder Lebenssituation immer das Gefühl, dass ich gut aussehe" – "ist ja auch so", betonte Oli daraufhin. Weiter führte Amira aus: "Du machst mir immer Komplimente! Auch wenn ich deprimiert vorm Spiegel stehe – was in dieser Schwangerschaft aber selten der Fall war – bist du immer der Erste, der sagt: 'Red' doch keinen Scheiß, guck' dich mal an und dann guck andere an. Du hast so ein Glück! Keine Wassereinlagerungen, von hinten sieht man gar nicht, dass du schwanger bist.'"

Ohnehin würde Oli es Amira auch nie sagen, wenn er mal eine andere Frau attraktiv findet – damit macht er seine Gattin offenbar sehr glücklich: "Du gibst mir das Gefühl, dass ich mir keine Sorgen machen muss, das ist sehr, sehr viel wert", beteuerte die 28-Jährige. Hättet ihr den Komiker so eingeschätzt? Stimmt ab!

Instagram / amirapocher Amira Pocher im Oktober 2020

Instagram / amirapocher Oliver und Amira Pocher, TV-Stars

Instagram / amirapocher Amira Pocher, September 2020

