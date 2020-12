Deena Nicole Cortese (33) verrät süße Babydetails! Die ehemalige Jersey Shore-Kandidatin überraschte ihre Fans Ende Oktober mit süßen Neuigkeiten: Nach der Geburt ihres Sohnes CJ erwartet sie mit ihrem Mann Christopher wieder Nachwuchs! Im Mai kommenden Jahres soll ihr zweites Kind das Licht der Welt erblicken. Und obwohl bis zum errechneten Geburtstermin noch einige Monate ins Land gehen werden, haben sich die Eltern schon auf einen Namen geeinigt!

Deena hat die Halbzeit ihrer Schwangerschaft erreicht und enthüllt zur Feier des Tages auf Instagram den Namen ihres ungeborenen Kindes: Cameron Theo Buckner. Es wird also wieder ein Junge! Gleichzeitig gibt die zukünftige zweifache Mutter weitere Einblicke: "Diese Schwangerschaft ist ganz anders als meine erste. Ich habe das Gefühl, dass ich schon jetzt die Persönlichkeit des kleinen Cameron wahrnehmen kann." In der vergangenen Woche habe sie angefangen zu spüren, wie sich der Fötus in ihrem Bauch bewege.

Mit dem Schwangerschaftsupdate gewährt Deena einen weiteren Blick auf ihre Figur. In dem knappen blauen Kleid kommt ihr Bäuchlein super zur Geltung. Ihrer Community liefert sie seit dem Verkünden der Schwangerschaft regelmäßig Fotos ihrer wachsenden Körpermitte. "Bin ich wirklich schon so dick?", schrieb sie Anfang Dezember zum Beispiel ganz verwundert zu einem Schnappschuss, auf dem sie ihren kugelrunden Babybauch in die Kamera hält.

Anzeige

Instagram / deenanicole Deena Nicole Cortese mit ihrer Familie, Oktober 2020

Anzeige

Getty Images Deena Cortese im November 2019

Anzeige

Instagram / deenanicole Deena Nicole Cortese im Dezember 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de