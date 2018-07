Die Jersey Shore-Familie wächst weiter: Nicht einmal ein Jahr nach ihrer Hochzeit im vergangenen Oktober erwarten Deena Cortese (31) und ihr Mann Christopher nun ihr erstes Kind! Diese tolle Neuigkeit kündigte das Pärchen nun via Social Media an: Die Mama in spe ist schon im vierten Monat schwanger – sie erwartet ihren Nachwuchs im kommenden Dezember. Auch das allerwichtigste Detail enthüllten die Turteltauben bereits: Sie haben schon das Babygeschlecht verraten!

Ganz klassisch mit hellblauen Luftballons verkündete das Paar auf der Instagram-Seite des "Jersey Shore"-Stars: Es wird ein Baby-Boy! In der Fotoreihe, die Deena veröffentlichte, ist bereits ein deutlicher Schwangerschaftsbauch unter ihrem Sommerkleidchen zu erkennen. Stolz halten die werdenden Eltern auf den Pics ein Ultraschallbild ihres Sprosses in die Kamera. Unter den Schnappschüssen verriet die überglückliche Mami in spe sogar schon den Namen ihres Sprösslings: "Mommy und Daddy können es kaum erwarten dich kennenzulernen, Christopher John!"

Ihr Sohnemann wird also genauso heißen wie sein Dad! Einen Spitznamen haben die zwei ihrem Nachwuchs auch bereits verpasst: "Knallfrosch"! – vielleicht wird der Kleine ja genauso laut und aufgedreht werden wie seine Mama zu ihren TV-Zeiten. Wie findet ihr den Namen? Stimmt ab!

Instagram / snooki Der "Jersey Shore"-Cast auf Deena Corteses Hochzeit

Instagram / deenanicolemtv Christopher Buckner und "Jersey Shore"-Star Deena Cortese

Derrick Salters/WENN.com Deena Nicole Cortese auf der "Jersey Shore: Family Vacation"-Premiere in NYC

