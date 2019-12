Erwartet Deena Cortese (32) etwa ein zweites Kind? Anfang dieses Jahres wurden die Jersey Shore-Darstellerin und ihr Ehemann Chris Bruckner zum ersten Mal Eltern: Im Januar erblickte ihr Sohn CJ das Licht der Welt! Jetzt überraschte die TV-Bekanntheit ihre Community mit einem besonderen Schnappschuss: Sie kuschelt mit ihrem Sprössling und hält dabei ein Ultraschallbild in die Kamera – soll das ein Indiz für eine zweite Schwangerschaft sein?

Auf einem Instagram-Video sieht man die Brünette verschmust mit ihrem 11-monatigen Baby-Boy: "Diese Umarmungen sind die besten. Ich liebe meine Jungs", schwärmte Deena von ihrer kleinen Familie. Doch beim Blick auf ihre Hand, wird die Kuschelei zur Nebensache: Der TV-Star hält ein Sonogramm – will Deena verkünden, dass ihr Sprössling ein Geschwisterchen bekommt? "Ich bin nicht schwanger", stellte die 32-Jährige in Großbuchstaben klar – das Bild sei nur eine Erinnerung an das letzte Weihnachtsfest, als ihr Sohn CJ noch in ihrem Bauch war!

Ihre Anhänger hatten offensichtlich mit einer anderen erfreulichen Nachricht gerechnet: "Ist noch ein Baby auf dem Weg?", fragte ein Nutzer in den Kommentaren, bevor die Bildbeschreibung von Deena angepasst wurde. Für ein echtes Bild von einem neuen Baby-Bauch müssen sich ihre Follower also noch gedulden!

Instagram / deenanicole Deena Cortese mit ihrem Mann Christopher und Sohn CJ

Instagram / deenanicole Deena Cortese mit ihrem Sohn CJ

Getty Images Deena Cortese im November 2019

