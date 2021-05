Der Mai startet für Deena Nicole Cortese (34) mit einem großen Moment! Schon im vergangenen Herbst hatte die ehemalige Jersey Shore-Bekanntheit ihren Fans verkündet: Sie erwartet gemeinsam mit ihrem Ehemann Christopher ein Kind. Auch das Geschlecht – ein Junge – und den Namen – Cameron – ihres Familienmitglieds verriet sie schon vor der Geburt. Jetzt hat das Warten ein Ende: Baby Cameron ist auf die Welt gekommen!

Auf ihrem Instagram-Profil veröffentlichte die TV-Beauty am Sonntagabend zahlreiche Fotos aus dem Krankenhaus. Auf einem Bild schlummert der Knirps auf ihrer Brust, während seine Eltern stolz in die Kamera blicken, ein anderer Schnappschuss zeigt den neuen Erdenbürger dick in eine Decke gewickelt. Zu den Aufnahmen schrieb Deena happy: "Cameron Theo Buckner wurde am 1. Mai um 19:21 Uhr [...] geboren. Er ist so ein kleiner Engel... Mommy geht es gut!"

Die kleine Familie ist jetzt zu viert – denn Deena und Chris waren vor Camerons Geburt bereits Eltern eines kleinen Jungen. Christopher John, kurz CJ, freute sich in den vergangenen Wochen bereits mächtig auf sein Brüderchen, wie seine Mama im Netz verriet: "Er kann es kaum abwarten, seinen kleinen Bruder zu treffen!"

Anzeige

Instagram / deenanicole Deena Nicole Cortese im Dezember 2020

Anzeige

Instagram / deenanicole Cameron Theo Buckner, Sohn von Deena Cortese

Anzeige

Instagram / deenanicole Christopher Buckner und Deena Nicole Cortese mit ihrem Sohn CJ

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de