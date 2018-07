Endlich sieht man ihr das Schwanger-Glück eindeutig an! Vor wenigen Tagen verkündete Jersey Shore-Star Deena Nicole Cortese (31), dass bei ihr Nachwuchs ins Haus steht. Ein Söhnchen wird das Eheglück des Reality-Stars, der seit vergangenem Oktober verheiratet ist, in wenigen Monaten krönen. Deena will ihre Fans auf die spannende Reise mitnehmen: Sie hat jetzt ganz stolz ihr erstes Babybauch-Pic im Netz geteilt.

Ihre Freude konnte die 31-Jährige in ihrem Instagram-Posting kaum mehr verbergen. "Ich bin so aufgeregt, unsere Reise in der Schwangerschaft mit euch allen zu teilen! Unser erstes Bauch-Foto... Keine Sorge, ich werde nicht jede Woche eins posten, aber das hier ist das erste", schrieb Deena zu dem Bild, auf dem sie im dunkelblauen Kleid neben einer Tafel posiert, auf der ein paar Details zu ihrem Nachwuchs festgehalten sind.

Mit dem Pic gab die BFF von Show-Kollegin Snooki (30) auch gleich bekannt, dass sie gerade in der 14. Schwangerschaftswoche ist. Ihr Söhnchen habe nun die Länge einer großen Zitrone. Den kleinen Mann will die einstige Reality-Chaotin Christopher John nennen – damit erhält er einen Vornamen seines Vaters Christopher Buckner.

Alberto E. Rodriguez/Getty Images for MTV Deena Cortese bei den MTV Movie and TV Awards 2018

Instagram / deenanicolemtv Christopher Buckner und "Jersey Shore"-Star Deena Cortese

Instagram/Snooki Deena Nicole Cortese und Snooki, "Jersey Shore"-Stars

