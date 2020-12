Hat Cathy Lugner (31) noch Kontakt zu ihrem Verflossenen? Von 2014 bis 2016 war das Erotikmodel mit dem österreichischen Unternehmer Richard Lugner (88) verheiratet. Auch wenn sie in ihrer Ehe immer wieder größere Differenzen hatten, sind sie im Guten auseinandergegangen. Sowohl Cathy als auch Richard sprachen nach der Trennung davon, dass kein böses Blut zwischen ihnen fließe. Doch wie sieht das vier Jahre später aus?

Im Rahmen einer Instagram-Fragerunde wollte ein neugieriger Fan von Cathy wissen, ob sie sich noch gut mit Richard verstehe. Daraufhin antwortete die 31-Jährige: "Ja, wir gratulieren uns nach wie vor zu Geburts- sowie den üblichen Feiertagen." Ärger scheint es bei dem Ex-Paar also nicht zu geben. Cathy vermutete sogar, dass sie – wenn gewisse Dinge nicht vorgefallen wären – heute wahrscheinlich noch mit Richard verheiratet wäre.

Darüber hinaus verriet die Blondine in ihrem Q&A, was sie an Richard am meisten geliebt habe – und kam aus dem Schwärmen fast gar nicht mehr heraus. Der 88-Jährige sei ein absoluter Gentleman gewesen. "Er war witzig, belesen, intelligent und hat mir viel beigebracht. Ich fand es faszinierend, mehr durch ihn zu lernen", fasste das Model zusammen.

Anzeige

Instagram / cathy.lugner Cathy Lugner, Model

Anzeige

Starpix / picturedesk.com / ActionPress Richard Lugner, 2019

Anzeige

Getty Images Cathy Lugner, ehemalige "Promi Big Brother"-Teilnehmerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de