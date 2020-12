Denken sie schon an den nächsten Schritt? Im November stellte Danni Büchner (42) ihren neuen Partner vor: Rund zwei Jahre nach dem Tod ihres Mannes Jens Büchner (✝49) hat sie eine neue Liebe in Ennesto Monté (45) gefunden. Allerdings trennen die beiden viele Kilometer. Während Ennesto in Frankfurt lebt, hat Danni ihren Lebensmittelpunkt seit einigen Jahren auf Mallorca. Denkt das Paar bereits darüber nach, seiner Fernbeziehung ein Ende zu setzen?

Nein – die Goodbye Deutschland-Bekanntheit und der ehemalige Kampf der Realitystars-Teilnehmer möchten offenbar nichts überstürzen. "Das ist noch zu früh", betonte Danni gegenüber Bild und erklärte, dass die beiden sich aktuell erst richtig kennenlernen würden – "mit jedem Treffen intensiver, aber bis zum Zusammenziehen ist es noch ein weiter Weg." Gänzlich abgeneigt von einem gemeinsamen Heim mit ihrem Partner sei die vierfache Mutter aber natürlich nicht: "Mal schauen, was in einem Jahr ist."

Bisher funktioniere es ganz gut, sich alle 14 Tage zu sehen, freute Danni sich, und Ennesto fügte hinzu: "Wir teilen das auch auf – zweimal war sie bei mir in Deutschland, zweimal ich auf Mallorca. Für Pandemie-Zeiten haben wir uns oft besucht." Allein das würde schon zeigen, dass sie sich wichtig seien. "Deshalb sehe ich überhaupt kein Problem an der Fernbeziehung", blickte auch der 45-Jährige optimistisch in eine gemeinsame Zukunft.

Anzeige

Instagram / dannibuechner Daniela Büchner und Ennesto Monté im November 2020

Anzeige

TVNOW / 99pro media Ennesto Monté und Danni Büchner bei "Goodbye Deutschland"

Anzeige

Instagram / dannibuechner Ennesto Monté und Danni Büchner im Dezember 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de